Tchad : une coalition de forces vives annonce des actions pour barrer la route au DNIS

Les signataires, notamment Wakit Tamma, le GRA-Appel du 1er juin ou encore le Front National pour le changement (FNC), exigent la révision des quotas de participation au dialogue. "Il faut la présence de toutes les forces vives actuellement exclues et leur donner un nombre de places équitable et équilibré", selon la déclaration.



De même, le règlement intérieur, le Présidium et l'agenda du dialogue ne doivent pas être approuvés avant la séance dans la salle des forces vives exclues.



La déclaration relève que la salle du Palais de la culture est "remplie à plus de 90% des applaudisses du CMT/MPS, chargés d'approuver l'éligibilité du président de la transition aux prochaines élections, malgré le refus du peuple".