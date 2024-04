Tchad : une coalition de jeunes appuie la candidature de Dr Masra pour la présidentielle

Ce 10 avril 2024, dans le 6ème arrondissement, la Coalition Nationale des Jeunes du Parti Les Transformateurs (CNJT) a tenu une conférence de presse, pour annoncer officiellement son soutien à la candidature du Dr Succès Masra, à l’occasion de l'élection présidentielle du 6 mai 2024.



Le coordinateur Nodjiram Osée, dans son discours d'ouverture, a exprimé l'appui inconditionnel de la CNJT à la candidature du Dr Succès Masra, soulignant leur engagement à mobiliser les jeunes à travers le territoire national, pour rejoindre Les Transformateurs.



La coalition vise à sensibiliser et à mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer le parti et à diffuser le programme politique du candidat dans les 23 provinces du Tchad, convaincue que le Dr Succès Masra représente les valeurs d'intégrité, de justice sociale et de progrès pour tous.



Nodjiram Osée a mis en avant l'engagement du Dr Masra pour l'égalité des chances, la lutte contre la corruption et la promotion de l'unité nationale, qualités qui, selon lui, font de Masra, un candidat idéal pour guider le Tchad vers un avenir prometteur.



Il a également lancé un appel à tous les jeunes du Tchad, qu'ils soient diplômés sans emploi, femmes battantes, entrepreneurs, cordonniers, maçons, ingénieurs, commerçants, architectes, fonctionnaires, ou les oubliés de la République, à se rallier derrière la candidature de Succès Masra, et à participer activement à sa campagne électorale. « Ensemble, nous pouvons construire une nation plus juste, plus prospère et plus unie », a-t-il affirmé.



Nodjiram Osée est convaincu que le Dr Succès Masra est le leader dont le Tchad a besoin en ce moment crucial de son histoire, prêt à engager toute son énergie et ses ressources pour soutenir sa candidature, en raison de sa foi en son leadership et sa capacité à transformer la société pour le bien de tous.