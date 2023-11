Tchad : une coalition politique fait pression pour un ‘Non’ au système unitaire

Lors d'un point de presse tenue ce 25 novembre 2023 à N'Djamena, le Front du "Non" à l'État unitaire, composé de partis politiques, a incité ses militants et sympathisants à récupérer leurs cartes d'électeurs pour voter "Non" lors du référendum constitutionnel du 17 décembre 2023.



Dans une déclaration prononcée par le coordinateur national du Front du "Non" au référendum 2023, en présence de son président d'honneur Yorongar Ngarledjy Le Moiban, le Front a exposé que depuis son indépendance, le Tchad lutte pour s'établir comme un État stable où ses citoyens peuvent vivre dans la paix, la justice et le progrès social, en raison notamment du centralisme excessif du pouvoir qui a conduit au sous-développement, à la mal gouvernance et à la dictature.



La déclaration soutient que le système unitaire n'a bénéficié qu'à une minorité qui a monopolisé les richesses du pays, aux dépens du peuple. Brice Mbaimon Guedmbaye a déclaré que les partisans de l'État unitaire demandent sans vergogne au peuple d'adopter une Constitution qui ne servirait que leurs propres intérêts. "Le système unitaire a permis la création d'une oligarchie fondée sur les ruines de l'État par la monopolisation de l'économie, la corruption de l'administration publique, le détournement flagrant des fonds publics, la gestion opaque des entreprises d'État et l'accumulation de capitaux à l'étranger", a-t-il affirmé.



En somme, le Front du "Non" propose l'établissement d'un régime fédéral comme structure d'État la mieux adaptée au Tchad, compte tenu de l'étendue de son territoire et de sa diversité sociale, culturelle et économique. C'est, selon eux, la seule structure qui permettrait une gestion et une organisation efficaces du territoire et de l'économie, et qui mettrait fin au centralisme hérité de l'époque coloniale et à la dictature qui en a découlé.