Tchad : une collision entre deux motos fait deux morts à Am-Timan

Ce dimanche 29 janvier, un accident mortel est survenu aux environs de 18 heures juste après la prière. Deux motos dont l'une conduite par un jeune adolescent, habitant du quartier Ridina, et l'autre à bord de laquelle se trouvent deux individus venant du village Amdjallate situé à 12 km au sud-ouest de la ville, sont entrées en collision.



L'accident est survenu en plein piste d'atterrissage de l'aérodrome d'Am-Timan. La circulation n'y étant pas interdite, les individus à bord de motos, de voitures, sur le dos d'animaux ou à pieds, l'empruntent sans s'inquiéter parce que rien n'empêche le passage. Ceux qui circulent par là, roulent à tombeau ouvert avec excès de vitesse extrêmement fatale.



L'accident est brusque et le contact très grave et dramatique entre les deux engins, a emporté sur le champ la vie de deux jeunes qui sont à bord de la moto entrée en collision avec celle du jeune adolescent.



L'adolescent a lui aussi été gravement touché. Il a perdu quelques dents sur place et a été conduit immédiatement à l'hôpital provincial d'Am-Timan pour recevoir des soins appropriés.



En l'espace d'un mois, quatre personnes ont trouvé la mort suite à des accidents de la circulation. L'autre accident est survenu le 25 décembre où deux conducteurs de motos ont rendu l'âme.