Tchad : une commission créée pour les travaux d'avancement aux grades supérieurs (armée)

Au terme d'un arrêté n° 376 du 24 juin 2019, le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, Daoud Yaya Brahim crée une Commission chargée des travaux d'avancement aux grades supérieurs des officiers des forces armées et de sécurité.



La commission est composée de :

Président : Chef d'état-major général des armées ;

Vice-président : Contrôleur général des armées ;

1er rapporteur : Directeur des ressources humaines et de la programmation/MDN ;

2ème rapporteur : Chef du premier bureau/EMGA (B1).



Membres : DGRM ; B1/EMAT ; B1/EMAA ; DP/DGGN ; DP/GNNT ; B1/DGSSIE.



La Commission peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans l'accomplissement de sa mission.