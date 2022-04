Tchad : une commission d’enquête parlementaire sur la situation des nationaux dans le secteur pétrolier

Le conseillers nationaux ont mis en place une commission d’enquête parlementaire chargée d’évaluer la situation des salariés tchadiens du secteur pétrolier. Lors d’une séance plénière tenue ce 11 avril 2022 au palais de la démocratie, les conseillers nationaux ont voté le projet de résolution portant création d’une commission d’enquête parlementaire chargée d’évaluer la situation des salariés tchadiens dans les entreprises à capitaux chinois exerçant dans le secteur pétrolier et ceux de Esso au Tchad.



Sur les 93 conseillers que compte le CNT, l’on note 59 présents, 16 excusés et 18 absents. Sur les 59 présents, l’on observe 55 voix pour (dont une par procuration), 2 abstentions, zéro contre et 3 non votants.



C’est par ce vote qu’une commission de 17 membres dont un bureau composé de cinq membres est mise en place. Elle dispose de trois mois pour déposer son rapport au CNT. Cela pour faire un diagnostic approfondi des conditions de travail dans le secteur pétrolier tchadien, dans le souci d’y apporter des solutions à la souffrance des travailleurs tchadiens et de s’assurer de la protection de l’environnement par ces entreprises.



Pour rappel, l’exploitation du pétrole tchadien avait pour effet logique de générer des ressources supplémentaires pouvant permettre au pays de gagner son combat contre la pauvreté et le sous-développement. Ce qui doit conduire à l’amélioration des conditions de vie et de travail de la population tchadienne. Malheureusement, constatent avec amertume et les conseillers nationaux, aujourd’hui les entreprises qui exploitent le pétrole tchadien ne pensent qu’à leur profit et ce, en violation de la législation.