Tchad : une commission de 20 membres pour réfléchir à une stratégie énergétique

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a signé le 27 avril 2020 un arrêté n°8 qui met en place une Commission technique du comité stratégie Énergie.



La commission est présidée par le directeur général du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie. Le vice-président est le directeur général technique de l'Énergie du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie.



La commission est en plus composée de trois rapporteurs et de 15 membres (issus de la Présidence de la République, quatre ministères, des autorités administratives indépendantes liées au domaine de l'énergie, et de la SNE).



Les séances de travail de la commission se tiennent au moins une fois par semaine, sur convocation de son président. Elle peut faire appel à toute personne dont l'appui est jugé nécessaire dans le cadre de sa mission.



Les frais de fonctionnement de la commission technique du comité stratégique Énergie sont pris en charge sur le budget de l'État.



Augmenter les capacités de production



Jeudi dernier, le chef de l'État a convoqué une réunion pour se pencher sur la crise énergétique. Il a décidé d'instituer une réunion mensuelle de suivi et a demandé que lui soit présenté un plan stratégique global au niveau national, devant mettre l’accent sur les énergies renouvelables.



"Dans l’immédiat, la Société nationale d'électricité (SNE) doit proposer des solutions d’envergure l’amenant à des grandes capacités de production", selon la Présidence.



Le président souhaite qu'avant la prochaine période de chaleur de 2021, le problème de l’énergie soit réglé au moins dans les grands centres.