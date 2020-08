Tchad : une commission nationale créée pour l'affectation du personnel de la santé

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a créé jeudi par arrêté n° 379, une commission nationale d'affectation du personnel de la santé et de la solidarité (CONAPS).



Elle est chargée de proposer au ministre les affectations des agents dans les différentes structures sanitaires, selon les dispositions légales en vigueur ; étudier et proposer la suite à donner à toutes les demandes d'affectation au niveau nationale, sur des bases objectives ; examiner et émettre son avis sur les demandes de formation introduites par les agents et cadres du ministère avant que la commission d'attribution des bourses ne statue ;



donner son avis sur toutes demandes de transferts au ministère formulées par les agents issus d'autres ministères et institutions ; exécuter toutes autres missions qui viendraent à lui être confiées par le ministre.



La Commission est composée de 19 membres.