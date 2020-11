Tchad : une conférence nationale des jeunes organisée à Moundou

Dadjé Rémi justifie le choix de Moundou par la nécessité de restaurer les jeunes et montrer qu'il n'y a pas que ceux qui sont dans la débauche, les bars, mais aussi certains qui peuvent se mettre au service du Seigneur et faire valoir leur intellect.



Le 3ème maire adjoint de la ville de Moundou, Balkans Djimaldé, estime que la tenue de cette conférence démontre la volonté de tous à oeuvrer pour un Tchad meilleur où il fera bon vivre. "La force motrice de tout développement qui est la jeunesse doit savoir comment se comporter, quelles attitudes adopter et surtout être formée et eneignée à sa juste valeur sur ces aspects de la société", dit-il.