Tchad : une conférence pour renforcer la lutte contre le braconnage

Le Tchad abrite la conférence des ministres en charge de la défense et de la sécurité des aires protégées, axée sur la lutte contre le braconnage et les activités criminelles transfrontalières pour préserver la quiétude environnementale.



Plusieurs thématiques relatives aux différentes activités liées à la criminalité transfrontalière vont être débattues au cours de cette conférence afin de mettre en place une stratégie opérationnelle pour combattre le braconnage organisé et les braconniers opérant avec les groupes armés.



Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, Sidick Abdelkerim Haggar affirme que son département abordera quelques stratégies concrètes pour combattre tous les braconniers.



Pour sa part, le représentant de la Belgique souligne que cette conférence vise à accompagner les pays africains, européens ainsi que les partenaires techniques et financiers pour leurs efforts multiples en vue de protéger l’environnement.



Le secrétaire général de la communauté économique des États de l’Afrique centrale, Ahmat Allamine déclare que les menaces des groupes criminels dans la bande sahélo-saharienne posent d’énormes difficultés aux aires protégées. D’après lui, des systèmes de braconnages transfrontaliers de plus en plus sophistiqués ont fini par se développer dans des pays tels que le Cameroun, le Tchad et la RCA.