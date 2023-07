Tchad : une conseillère nationale vient en aide aux couches vulnérables de Laï avec des vivres

Dans son discours, l'honorable NDJENOM Micheline MOGENE a saisi l'occasion pour souligner que depuis la mise en place de la transition, le Tchad a connu une recrudescence des conflits entre éleveurs et agriculteurs, perturbant ainsi la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Conscient des conséquences de ces tensions, la conseillère invite la population de sa circonscription à prôner la paix, le pardon et la cohabitation pacifique. Concernant les vivres, elle a mentionné que le don est certes modeste, mais c'est le geste qui compte.



Les bénéficiaires de ce don saluent ce geste salvateur et prient Allah de bénir la donatrice pour qu'elle continue à venir en aide aux personnes vulnérables.



Il est souhaitable que les personnes de bonne volonté et les ONG suivent les pas de la conseillère pour venir en aide aux personnes âgées, en particulier en cette période difficile.