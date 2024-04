Tchad : une convocation Prophétique pour guider le pays vers la justice et la paix

Cette conférence interconfessionnelle, intitulée "Urgence Prière", a été marquée par la participation d'éminents Ministres de Dieu et prédicateurs, venant du Tchad et d'autres pays, sous le thème : "Tchad, havre de justice, paix et stabilité pour tous".



L'objectif de cette rencontre spirituelle était de rappeler aux autorités tchadiennes et à la population la mission divine de promouvoir le droit, la justice et l'égalité. Elle visait également à encourager les Tchadiens à œuvrer pour la justice et à consacrer trois jours à des prières prophétiques et apostoliques pour l'avenir du Tchad.