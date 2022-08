Tchad : une "coupure de la fibre optique" liée à la perturbation d'Internet (gouvernement)

​D'après le ministre de la Communication, Abderaman Koulamallah, "une coupure de la fibre optique au niveau du Cameroun et du Soudan ont privé le Tchad d'Internet depuis ce matin à 10 heures".



La population craignait une nouvelle énième censure de l'accès à Internet, à quelques jours du dialogue national inclusif. Les opérateurs téléphoniques ont adressé des messages aux clients pour notifier de la résolution du problème.



La société SudaChad -gestionnaire du réseau à fibre optique- indique dans un communiqué que la coupure est liée à des "pannes techniques à partir des sources de connexion venant du Cameroun et du Soudan".



De son côté, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) confirme la coupure qui est liée à une "interruption sur les deux fibres notamment du Cameroun et du Soudan". L'ARCEP précise que "la fibre venant du Cameroun vient d'être rétablie. Celle du Soudan est aussi en cours de rétablissement".



Selon l'Observatoire de l'Internet NetBlocks, "les données du réseau en temps réel ont montré une connectivité à 25% des niveaux ordinaires". L'Observatoire a précisé que "l'incident en cours d'investigation".