Tchad : une cour d’école transformée en enclos pour moutons à Moundou

Une partie de la cour de l’Ecole normale des instituteurs de la ville de Moundou abrite des troupeaux de moutons, destinés à la vente.



Ces moutons appartiennent aux marchands qui ont transformé la devanture de cette institution en marché de bétail. Les animaux sont exposés dans la journée à l’extérieur et le soir, ils sont conduits dans la cour de l’ENIB, pour y être gardés, non loin des habitations et des bureaux des responsables de l’Ecole.



Par ailleurs, à quelques pas de là, se trouve le collège d’enseignement général de Doyon. La cour de ce collège qui ne dispose pas de clôture, est transformé en enclos et marché de moutons, exposant les élèves de cet établissement à des maladies dues aux déchets de ces animaux qui se mêlent aux élèves dans la cour, sous le regard impuissant des responsables de ces institutions qui sont soit complices, soit dépassés par la situation.



Certains marchands y ont même construit de petits abris pour y rester et surveiller leur bétail. Dans cette même cour, on y trouve un garage. Toutes les conditions sont ainsi réunies dans ce collège pour rendre difficile l’apprentissage des élèves. Déjà, les conditions d’études dans nos écoles ne sont pas faciles en plus l’on vient associer des moutons aux élèves.



L’on se pose la question de savoir ce que peuvent devenir des enfants qui apprennent dans un environnement partagé avec les animaux Vivement que les autorités à différents niveaux se penchent sur cette situation pour le bien-être des enfants.