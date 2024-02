Tchad : une course hippique organisée à Bara

Le chef de canton Dangléat_Est, le général Idriss Dokony Adiker, a organisé ce mercredi, 31 janvier 2024, à Bara, une course hippique qui a vu la participation de plusieurs chevaux.



A cette occasion, les trois premiers ont été primés.



Cette course hippique entre dans le cadre des initiatives de la cohabitation pacifique et du vivre-ensemble prônés par le chef de canton dans sa circonscription territoriale.