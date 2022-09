Tchad : une délégation de Tchad Havre de Paix reçue par le vice-président des Transformateurs

L’Association Tchad Havre de Paix, conduite par son président, Saddam Ahmat Djouma, a rendu une visite au premier vice-président du Parti Les Transformateurs, Moustapha Massari.



Lors des échanges, deux points essentiels étaient à l'ordre du jour, à savoir, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble, le Dialogue national inclusif et souverain en cours.



S'agissant du premier point, un vibrant appel est lancé à l'endroit de la société tchadienne, à plus de tolérance et à la fraternité.



« Nous devons faire un plan pour élever différentes générations nourries de tolérance, capables d'accepter les différences de l'autre religieusement et socialement », a affirmé Saddam Ahmat Djouma.