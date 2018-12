Tchad : une délégation de la BAD à N'Djamena

Le Président de la République Idriss Déby a reçu ce mercredi 19 décembre, une délégation de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’Afrique centrale, conduite par son Directeur général, Dr Ousmane Dore. Les relations entre cette institution bancaire et le Tchad étaient au menu.



La BAD finance plus d’une vingtaine de projets de développement au Tchad et consacre un investissement de plus de 270 milliards de Francs CFA.



Les discussions se sont déroulées en présence du ministre de l’Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne.



"Tous les aspects qui confortent la présence au Tchad de cette institution financière du continent ont été soupesés, analysés et orientés au mieux pour dynamiser une coopération déjà excellente", selon la Présidence du Tchad.



Le Directeur général pour l’Afrique centrale de la BAD a apprécié les efforts fournis par le Tchad dans le cadre du redressement de son économie en s’appuyant sur des réformes qui commencent à apporter leurs fruits.



Dr Ousmane Dore et son équipe repartent confiants d’une audience qui a duré plus de trois quarts d’heure et à l’issue de laquelle, des promesses fermes ont été faites de part et d’autre pour maintenir le cap de cette coopération.