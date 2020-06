Tchad : une délégation du CEDPE reçue par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères

Une délégation du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) a été reçue vendredi à N'Djamena par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Mme. Achta Saleh Damane.



La délégation était composée de Ibrahim Moussa, intérim du président, Kemba Didah Alain, coordinateur et Kebir Mahamat Abdoulaye, chercheur associé.



L'entretien a eu lieu en présence de Ahmat Mahamat Moussa, directeur de cabinet et Ali Sossal Brahim, directeur Général du ministère.



Au coeur des échanges, les activités du CEDPE axées sur la prévention de l'extrémisme violent et la signature d'un partenariat avec le ministère des Affaires étrangères.



La ministre a remercié la délégation pour la visite et a salué le travail du CEDPE à travers ses études. Elle a invité le centre à utiliser davantage son site web pour communiquer et à mener une étude sur l'impact de la contribution de l'armée tchadienne dans la lutte contre le terrorisme.