Tchad : une délégation du MPS en mission à l'Est auprès de la population

Une mission de sensibilisation et d'échange avec la population, conduite par le député Zakaria Mahamat Saleh, séjourne depuis quelques jours dans le département d'Adde, à l'Est du Tchad.



Première étape de la délégation, Adde où la population s'est mobilisée pour un meeting samedi dernier. Le développement, la cohabitation pacifique et les difficultés de la population n'ont pas été occultées.



Le représentant du secrétaire exécutif du bureau de MPS départemental, Ali Mahamat Saleh, s'est félicité de la tournée de la délégation et de sa première étape dans le jeune département d'Adde.



Dans son discours, le député Zakaria Mahamat Saleh a appelé les fils du département d'Adde à promouvoir la paix et la consolidation de la cohabitation pacifique pour le bien-être de la population. Il a insisté sur l'amour de la patrie et le vivre ensemble entre les tchadiens.



Selon lui, "le MPS a apporté la démocratie et la liberté aux tchadiens."



Adjiremé, deuxième étape de la tournée



La deuxième étape de la tournée a eu lieu dimanche dans la commune d'Adjiremé, une localité située dans le département d'Adde.



Le même message a été délivré par la délégation conduite par le député Zakaria Mahamat Saleh, au cours d'un meeting.



Le secrétaire exécutif provincial du MPS a énuméré plusieurs difficultés auxquelles fait face la population. La question du développement était au centre des échanges.



Il a notamment évoqué l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable.



La population qui s'est massivement mobilisée, espère un grand changement dans la commune avec la visite de la délégation.