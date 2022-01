Tchad : une délégation du MPS rend hommage à la famille du sous-préfet tué au Sila

Le conseil provincial du Mouvement patriotique du salut (MPS), conduite par son secrétaire général Mahamat Assouwar s'est rendu ce 5 décémbre 2022 au canton Dornogne pour présenter ses condoléances à la famille du défunt sous-préfet de Moudaïna, feu Youssouf Souleymane, assassiné le 1er janvier à Mouray dans la sous-préfecture de Moudaïna, département d'Adde dans la province du Sila.



Le secrétaire général provincial du MPS, Mahamat Assouwar, a exprimé sa désolation à la famille du défunt et au peuple tchadien pour la disparition tragique du feu Youssouf Souleyman.

Il a dans son allocution exhorté les plus hautes autorités du pays et lea responsables des forces de défense et de sécurité publique, de veiller sur la sécurité de personnes et de leurs biens.

Il a également imploré la famille du défunt d'être patiente malgré la douleur.



Le chef de canton de Dornogne a pour sa part indiqué qu'ils sont fatigués de l'insécurité avec des individus mal intentionnés qui assassinent la population locale et restent impunis. Il a demandé au Conseil militaire de transition de renforcer la sécurité dans cette zone.