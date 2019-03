Tchad : une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur à Abéché

Une mission du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dirigée par le chef du département David Houdeïngar Ngarimaden, s'est rendue en début de semaine à Abéché, dans la province du Ouaddaï.



La délégation est arrivée ce mardi 13 mars à l'Est du pays à bord d'un avion de Tchadia Airlines. Elle a été accueillie par le Gouverneur de la province, Ramadan Erdebou, les autorités militaires et les responsables administratifs de la circonscription.



Le ministre a présidé le 16ème conseil d'administration de l'Université Adam Barka d'Abéché. Il s'est également entretenu avec les représentants des enseignants au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, les membres du Syndicat national des enseignants chercheurs et du supérieur et l'Union nationale des étudiants tchadiens d'Abéché.



A l'issue de la réunion du conseil d'administration, les participants ont formulés plusieurs recommandations. "Au cours de ce conseil, les administrateurs ont fait essentiellement trois recommandations majeures", a déclaré le ministre David Houdeïngar Ngarimaden.



Les recommandations visent notamment à relancer la coopération avec des partenaires et appliquer les dispositions de l'arrêté fixant le taux d'inscription dans les facultés de sciences. Le conseil a demandé au ministère l'organisation d'un atelier d'appropriation des documents nationaux en matière de clarification stratégique.