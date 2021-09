TCHAD Tchad : une délégation du ministère de l’Hydraulique à Abéché

Alwihda Info | Par Georges Lawane - 16 Septembre 2021



Cette mission qui porte sur la réception des tuyauteries, et de suivi du projet hydraulique de Biteha 2, s'inscrit également dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations du Ouaddaï, et particulièrement celles de la ville d'Abéché.

La délégation conduite par le ministère de l'Hydraulique urbain et rural, Alio Abdoulaye Brahim, qu’accompagne la directrice générale de la directrice générale de la STE, Koubra Hissein Itno, a atterri à l'aéroport d'Abéché, chef-lieu de la province de Ouaddaï, pour une mission de réception des tuyauteries et de suivi du projet hydraulique de Biteha 2, en exécution depuis un certain temps.



Au cours, la rencontre avec les autorités administratives et traditionnelles de la ville d'Abéché, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ahmat Dari Bazine a remercié le ministre et sa délégation, pour cette marque de reconnaissance, à l'égard de la ville d'Abéché qui attendait ce moment depuis longtemps. Et selon le ministre de l'Hydraulique urbain et rural, Alio Abdoulaye Brahim, la mission qu’il conduit, a un caractère particulier car, elle s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations du Ouaddaï, et particulièrement celles de la ville d'Abéché. En effet, ces populations éprouvent d'énormes difficultés de mobilisation des ressources en eau souterraine, compte tenu du contexte hydrogéologique.



Ainsi, pour l'atteinte des objectifs du développement durable, plusieurs projets, qui visent l'amélioration de vie de la population, sont en cours. Ces projets hydrauliques financés par l'État et ses partenaires techniques et financiers. L'État a aussi financé les travaux d'optimisation du système d'adduction d'eau potable qui ont effectivement démarré dans la ville d'Abéché. Financé par la BADEA et le Fonds saoudien, le projet Biteha 2 prévoit la construction de deux châteaux de 2000 mètres cube, d'une bâche de reprise, la réalisation de 06 forages à haut débit, de 31,5 km de conduite d'adduction et de 56 km de conduite de distribution, dans la ville et les autres localités. Ces installations sont gérées par un système de télégestion. Et à la fin du projet, la STE pourra couvrir toute la ville, avec une pression normale et un débit adéquat.



Dans la mise en œuvre du programme sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'Union Européenne compte réaliser, pour le projet, une mini adduction d'eau potable, 36 unités de production hydraulique, 154 forages équipés de pompes à motrice humaine, des ouvrages sanitaires et un laboratoire d'analyse d'eau. A côté de cela, il faut noter le projet de la coopération suisse (Projet Réseau 2), celui de Pastor, sous tutelle du ministère en charge de l'élevage, ainsi que les projets des autres partenaires, dans les différents départements de la province.



Pour sa part, la population a exprimé ses préoccupations majeures, parmi lesquelles, celle de la réglementation des prix, le délai d'exécution du projet en cours, ainsi que le problème de délestage. Elle estime que l'État doit aussi brancher de l'eau dans les ménages. À ces préoccupations, la directrice générale de la STE, Koubra Hissein Itno a répondu de manière succincte, tout en garantissant la réalisation le plus vite possible du projet. Selon elle, le problème lié aux délestages est technique. Pour la question du prix, la STE a exigé un prix unique sur l'ensemble du territoire, à raison de 200 FCFA les 12 mètres cube d’eau.







