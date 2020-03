Tchad : une délégation militaire soudanaise à l'Est

A la tête d'une importante délégation, le commandant en second de la force mixte Tchad-Soudan, l'officier soudanais Saad Alhadi Albaloule est arrivé dimanche matin à Abéché. Il a été accueilli à l'aéroport, à sa descente d'hélicoptère, par le commandant de la force mixte Tchad-Soudan, le général de division Ousman Bahar Mahamat Itno et le commandant de la zone de défense n°2, le colonel Ousman Deby Anguire, ainsi que quelques officiers.



Après le passage en revue des troupes, le commandant a serré les mains des officiers et sous-officiers de la force mixte. Il a ensuite rencontré le gouverneur de la province du Ouaddaï Ramadan Erdebou, en présence du consul du Tchad à El Geneina et du consul du Soudan à Abéché.



L'officier soudanais a indiqué que son déplacement entre dans le cadre d'une prise de contact initiée juste après sa nomination à la tête de ladite force. Il a promis d'oeuvrer avec les autorités tchadiennes pour la préservation de la paix.



Le commandant de la force mixte Tchad-Soudan, le général de division Ousman Bahar Mahamat Itno a salué la visite de son collègue soudanais. Il a réitéré l'engagement des forces de défense et de sécurité à oeuvrer davatange pour la sécurité des personnes et de leurs biens.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï Ramadan Erdebou s'est réjouit de cette visite qui selon lui, s'inscrit dans le cadre de la coopération qui unie les deux pays. Il a loué la mission de cette force qui joue un rôle important en matière de paix et de sécurité.



Le gouverne du Ouaddaï a encouragé les responsables de la force mixte à aller de l'avant au profit du bien-être des populations. Il a rappelé les défis de "lutte contre les bandits de grand chemin, coupeurs de route et trafiquants de substances prohibées."



Un film relatif aux différentes réalisations de la force mixte depuis sa création à nos jours a été projeté pour la délégation soudanaise.