Tchad : une délégation ministérielle dépêchée au Guéra

L'avion transportant deux membres du Gouvernement à savoir le ministre de la Communication et le ministre de l'Administration du territoire, ainsi que le Coordonnateur national de riposte sanitaire, vient d'atterrir à l'aérodrome de Mongo, samedi matin, a constaté Alwihda Info.



La délégation a été accueilli par le gouverneur de la province du Guéra, M. Paul Mbaïnadoum Ngartelbaye, le maire de la commune de Mongo, des responsables administratives ainsi des autorités civiles et militaires.



Aussitôt arrivée, la délégation a été conduite à la résidence du Gouvernorat pour un tête-à-tête.



Cette visite intervient après l'augmentation des cas de Covid-19 au Guéra et l'élargissement du couvre-feu à cette province.



Après N'Djamena et le Kanem, le Guéra est la province la plus touchée par la Covid-19.



Détails à suivre.