Tchad : une délégation parlementaire rencontre le président à Baga Sola

Une délégation composée de la représentation nationale, de l’opposition démocratique et de la majorité présidentielle est arrivée lundi à Baga Sola, dans la province du Lac, où elle a rencontré le chef de l'Etat Idriss Déby.



Le président de l’Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, les présidents des groupes parlementaires, Ali Kolotou Tchaïmi pour le MPS, Madtoïngué Bénelngar pour l'UNDR, Saleh Makki pour Les démocrates et Nobo Djibo pour Les Républicains, ainsi que le secrétaire général du MPS, Mahamat Zene Bada, le chef de file de l’opposition et président du groupe parlementaire URD, Romadoungar Félix Nialbé, la secrétaire générale 1ère adjointe du MPS, Mme. Madjidian Padja Ruth, Hassan Ahmat Patcha de la majorité présidentielle et Khalil Mahamat Djibrine de l’opposition démocratique, ont tous fait le déplacement à Baga Sola.



Aux noms de la représentation nationale, de la majorité présidentielle et de l’opposition démocratique, Dr Haroun Kabadi, Mahamat Zène Bada et Romadoungar Félix Nialbé ont condamné l’attaque "lâche et barbare" contre les forces de défenses et de sécurité à Bohoma.



Ils ont salué le déclenchement de l’opération "colère de Boma".



Une stèle mémorielle à Bohoma



L’Assemblée nationale a suggéré au chef de l'Etat d'édifier une stèle mémorielle à Bohoma sur laquelle sera gravé les noms des militaires tués lors de l'attaque de Bohoma.



Le président de la République les a remerciés pour le déplacement sur le terrain et le soutien moral apporté aux forces de défenses et de sécurité. Il a précisé à l’assistance que Boko-Haram est défait au Tchad, ajoutant que l’armée nationale tchadienne poursuit l'opération au Niger et Nigeria.



Le chef de l’Etat a salué la solidarité des tchadiens en faveur de l'armée. "Depuis que je suis aux confins du Lac-Tchad, moi et mes soldats n’avons jamais payé la viande aux marchés. Je salue l’acte patriotique des tchadiens dans leur ensemble", selon Déby.



La délégation s'est ensuite rendue au chevet des soldats blessés au cours des opérations. Les blessés "légers" sont soignés à Baga Sola, a proximité de la résidence du chef de l'Etat.



Ils sont "hors de danger", selon le médecin militaire, Dr. Abdéramane Ahmat Ali.