Tchad : une députée offre un forage à un quartier de Bokoro

Un forage à motricité humaine a été offert à la population du quartier Lamadine de Bokoro par la députée Fatimé Nouracham Ramadan. Les habitants du quartier avaient de la peine à se ravitailler en eau et ont fait part de leur détresse à plusieurs reprises. Ils devaient parcourir des longues distances pour se procurer de l'eau.



"Il nous manque encore beaucoup, nous demandons aussi au gouvernement et aux personnes de bonne volonté de venir en aide", a déclaré la députée qui a inaugurée la semaine dernière le forage en présence de nombreux habitants du quartier.



La mairie de Bokoro et les bénéficiaires ont adressés leurs remerciements à la députée.