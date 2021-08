Tchad : une destruction environnementale suscite la colère des autorités au Guera

Le préfet du département du Guera, Mahamat Abdrahman Ibrahim et ses proches collaborateurs ont effectué lundi une visite à Gadjira, une localité situé à 5 km de la ville de Mongo où a eu lieu une destruction d'arbres.



Le constat est amer. Sur plus de deux hectares, les arbres ont été coupés abusivement.



Le préfet du département du Guera, Mahamat Abdrahman Ibrahim, a souligné que les texte seront appliqué et les coupables seront mis à la disposition de la justice.



Il a ajouté que des mesures seront prises pour que ces actes criminels ne se reproduisent plus.



Les coupables affirment avoir payé 12.000 Fcfa aux agents des eaux et forêts, sans toutefois avoir une autorisation en main.