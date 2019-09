Tchad : une deuxième vague de matériel militaire livré par les USA

Les Etats-Unis d’Amérique ont remis jeudi, une deuxième vague de 60 véhicules tactiques au bataillon du groupement spécial anti-terroriste appartenant aux forces conjointes du G5. Le matériel "permettra à cette unité d’être plus opérationnelle", a indiqué le chef d’état-major général des armées du Tchad, le général Tahir Erda Tahiro.



La chargée d'affaires de l’ambassade des Etats-Unis au Tchad, Jessica David Ba a déclaré que les Etats-Unis sont "fiers d’accompagner le Tchad et ses partenaires du G5 Sahel qui est une initiative africaine exprimant la volonté courageuse et la détermination des pays membres de travailler ensemble afin d’éliminer les diverses menaces terroristes qui planent sur la région".



Ce matériel d’une valeur de plus de 15 millions de dollars qui comprend 40 camionnettes fait partie de la deuxième tranche d’un ensemble de formation et d’équipement qui s’élèvera à plus de 28 millions de dollars pour le Tchad.



"Avec tout cela, le contingent tchadien au G5 Sahel sera pleinement formé et équipé pour sa mission de lutte contre le fléau terroriste et contre les trafics mafieux de tous genres, y compris la traite des personnes, le trafic de drogue et d’armes », a ajouté Jessica David Ba.



Selon la chargée d'affaires de l’ambassade des Etats-Unis au Tchad, Jessica David Ba, "l’approche américaine est bilatérale, consistant à renforcer les capacités de chaque Etat, partant du principe clé de l’ordre mondial en vigueur, c’est-à-dire le plein respect de la souveraineté de l’Etat-nation."



« Les Etats-Unis entendent poursuivre le partenariat stratégique bilatéral avec le Tchad. Pour cela, nous comptons sur les forces tchadiennes, en l’occurrence la force de PSI, pour assurer que le matériel transféré aujourd’hui soit utilisé à bon escient », a indiqué la chargée d'affaires de l’ambassade des Etats-Unis au Tchad, Jessica David Ba.



Le commandant du groupement spécial anti-terroriste, le général de brigade Abdramane Youssouf Merri a exprimé toute sa reconnaissance et sa profonde gratitude au Gouvernement américain à travers sa représentation diplomatique au Tchad.



Ce bataillon du groupement spécial anti-terroriste de la force conjointe du G5, déployé à Wour dans l’extrême nord du Tchad, a bénéficié d'une première vague de 39 véhicules et de matériel, avant de recevoir une deuxième vague de 60 véhicules, soit un total de 99 véhicules composé de véhicules de troupes, de logistiques et des ambulances.