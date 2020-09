Tchad : une distribution de masse de moustiquaires imprégnées "dans les jours à venir" à Abéché

Les cas de Chikungunya continuent d'augmenter dans la ville d'Abéché qui a franchi le seuil des 13.000 personnes atteintes. Une distribution de masse de moustiquaires imprégnées va avoir lieu dans les prochains jours, selon le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Le directeur général du ministère, Dr. Ismaël Bahar Bachar, a déclaré mardi que "parmi les stratégies pour lutter contre le Chikiungunya, il y a les moustiquaires. On a une petite quantité de moustiquaires qui va être distribuée dans les centres de santé et pour les enfants. Mais, dans les jours à venir, une distribution de masse de l'ensemble de masse va arriver."



"Nous sommes en train d'accélérer. Normalement ça prend un peu de temps mais nous sommes en train d'accélérer. Peut être d'ici une semaine ou dix jours, l'équipe viendra pour la distribution, bien que la situation est un peu difficile", a-t-il précisé.



Cette année, dans le cadre d'un appui du Fonds mondial, il était déjà prévu que la province du Ouaddaï reçoive neuf millions de moustiquaires imprégnées. La crise sanitaire liée au Covid-19 a entrainé des retards.



"Les moustiquaires de longue durée ont pour rôle essentiel de faire barrière contre les moustiques, aussi bien de Chikungunya que de paludisme. Elles contiennent un produit toxique qui tue les moustiques, ce qui différencie des moustiquaires simples", précise Dr. Djiddi Ali Sougoudi, secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale.