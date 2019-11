Tchad : "une économie d'environ 9 milliards FCFA" sur le fichier de la solde

Le syndicaliste Michel Barka de l'Union des Syndicats du Tchad, a restitué samedi au cours l'assemblée générale de la plateforme syndicale revendicative, les échanges qui ont eu lieu ce vendredi avec le gouvernement. Selon lui, le gouvernement a annoncé qu'une économie d'environ 9 milliards Francs CFA a été réalisée grâce au travail sur le fichier de la solde.



"Vous, vous souvenez que nous avons demandé à ce qu'on nous restitue tout ce qu'on a coupé. Nous avons dit, plus question que les AGS restent. Nous avons demandé à ce qu'on lève les mesures qui pèsent sur les reclassements et sur les avancements. Nous avons des indemnités et primes. Vous savez que nous avons des camarades -qui enseignent dans des lieux difficiles- à qui ont a coupé les primes. Nous avons des camarades qui dorment à l'hôpital en garde, on a coupé les primes", a souligné Michel Barka.



"Certains sont à huit mois sans salaires. C'est toujours les camarades qui paient. Chers amis, nous on ne dit pas qu'il faut propager le faux. Quand c'est faux, ok, pénalisez celui qui est faux. Mais quand c'est pas faux, pourquoi, parce qu'on a pris un faux matricule de quelqu'un pour mettre un autre, on lui coupe le salaire depuis huit mois, neuf mois ?", s'est-il interrogé.



Selon lui, "tous les jours on court derrière le gouvernement pour régler ces problèmes, nous n'arrivons pas. Notre situation n'est pas réglée, nous sommes pénalisés sur le plan salarial et imaginez-vous ce qui se passe sur nos marchés avec notre pouvoir d'achat actuel. Tout ça réunit, est-ce que nous pouvons continuer à supporter ? Non. Nous avons fait plusieurs alertes pour dire au gouvernement que nous n'acceptons pas."



Le gouvernement a assuré vendredi, au cours de la réunion du Haut comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur les points de revendications de la plateforme syndicale revendicative, que l'économie d'environ 9 milliards Francs CFA servira à arranger la situation des travailleurs, conformément à l'accord avec les syndicalistes.



Une réponse est attendue du gouvernement d'ici le 31 décembre 2019, après vérification au niveau de la solde des économies réalisées et des ajustements avec le budget en cours de préparation. "Ils nous préviennent que tout sera fait de telle sorte que nos revendications soient prises en compte", a relevé Barka Michel.



La cinquième réunion du Haut comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur les points de revendications de la plateforme syndicale revendicative se tiendra le 6 décembre prochain, au Palais présidentiel autour du ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.