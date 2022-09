Tchad : une équipe d'experts suggérée pour élaborer un projet de Constitution

Le rapport suggère la mise en place d'une équipe d’experts aux compétences avérées pour élaborer un projet de Constitution fondé sur les aspirations profondes du Peuple Tchadien.



Il préconise également de tenir des Etats Généraux de la justice pour engager sans délai la réforme du système judiciaire en vue de consolider la bonne gouvernance ; mettre en œuvre des réformes visant à renforcer le fonctionnement des institutions ; mettre tout en œuvre pour assurer la transparence et la crédibilité des

prochaines élections ; mener une lutte implacable contre la mauvaise gouvernance, le népotisme, l’exclusion et la corruption en vue de canaliser les ressources publiques au profit du bien-être de la population ; et crédibiliser les institutions de la République.



En outre, il devra être inscrit en toute priorité la lutte contre l’exclusion dans les fonctions publiques afin d’assurer l’équité et la justice sociale gages de la paix et de l’unité nationale.