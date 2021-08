Tchad : une équipe médicale mobile déployée à la maison d’arrêt de Klessoum

Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, a déployé une équipe médicale mobile à la maison d’arrêt de Klessoum, informe le département ministériel. Cette équipe est chargée de procéder à la consultation médicale, à la vaccination contre le Covid-19 et au dépistage du VIH/sida. Elle est à son quatrième jour de travail.



Pour le directeur de l’administration pénitentiaire, la vaccination des détenus contre le Covid-19 est un acte louable posé par le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Cela prouve à suffisance que le gouvernement œuvre pour le respect des droits des détenus et à travers le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale se soucie de la santé de la population carcérale.



Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Ismaël Barh Bechar, a invité toute la population carcérale à se faire vacciner contre le Covid-19, pour se protéger contre cette pandémie.