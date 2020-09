Tchad : une équipe quitte le Championnat des cadets U15 suite à la suspension de 8 joueurs

En sport, les joueurs de l'équipe As Abeille de Mongo qui ont représenté la zone n° 1 (Guéra, Batha, Salamat) sont de retour à Mongo depuis jeudi. Ces joueurs étaient partis à N'Djamena dans le cadre du Championnat national de football pour les cadets U15.



Selon le représentant de l'équipe As Abeille, Mahamat Saleh Soudou, ils sont rentrés avant la fin de la compétition.



Ayant constaté une injustice notoire de la part des organisateurs de cette compétition suspendant huit joueurs du Guéra pour des raisons non fondées, toute la délégation sportive du Guéra a jugé utile d'abandonner et rebrousser chemin.



Le président de la Ligue provinciale de football du Guéra, Abdoulaye Mahamat dit Esto, a laissé entendre que les organisateurs ont tourné à mal la compétition. Pour preuve, il existe des joueurs dont l'âge dépasse la catégorie des U15. Cela est contraire aux critères définis. N'ayant toujours pas accepté cette décision de la part des organisateurs, les joueurs de Mongo ont préféré ne pas achever la compétition.



Le maire de la commune urbaine de Mongo, Hassan Souleymane Adam, présent avec ceux qui ont accueilli les joueurs au niveau du pont bascule juste à l'entrée de la ville de Mongo, a exprimé ses félicitations à ces ambassadeurs qui pour lui sont les vainqueurs de cette compétition nationale U15.



Il a saisi l'occasion pour évoquer la discordance de jeu. Selon lui, cette équipe de U15 a toujours réussi à battre les équipes avant d'arriver à la phase finale. Toutefois, il se dit fier de l'équipe de n'avoir pas accepté le retrait de certains joueurs de la compétition.