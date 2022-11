Tchad : une éventuelle délocalisation de l’aéroport de Faya à l’étude

Le ministre de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, Hissein Tahir Souguimi, a effectué un déplacement le 7 novembre à Faya Largeau, chef-lieu de la province de Borkou, dans le cadre du projet de mise aux normes OACI des aéroports (Moundou, Amdjarass, Faya), informe le département ministériel.



Le projet initié en 2015, est financé par la BDEAC. Les travaux de mise aux normes de l'aéroport de Faya, ont connu un grand retard, contrairement à l'aéroport de Moundou qui est complètement achevé et celui d'Amdjarass qui sera inauguré bientôt.



Deux raisons principales ont retardé le démarrage des travaux de l'aéroport de Faya : l'ensablement de la piste et l'occupation anarchique du domaine aéroportuaire.



« Face à la gravité des menaces qui pèsent sur l'aéroport, une réflexion autour d'une éventuelle délocalisation de la piste est à explorer. De ce fait, le ministre et son équipe ont eu à visiter trois sites aux environs de la ville. Les études technico-économiques détermineront le meilleur choix possible pour la construction d'un nouvel aéroport, ou maintenir l'ancien, avec la possibilité de réhabiliter la piste et indemniser les riverains impactés par le nouveau projet », explique le ministère.