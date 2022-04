Tchad : une famille menace d'attaquer un village après la mort d'un des siens au Sila

Deux hommes à bord d'une moto ont été attaqués par trois hommes armés de machettes près du camp de réfugiés de Goz Amir.



Le drame s'est déroulé dans la nuit du 29 avril. L'une des victimes a été tuée sur le coup tandis que l'autre a été blessée et transportée à l'hôpital de Koukou Angarana.



La famille du défunt s'est mobilisée ce matin pour encercler un village situé à proximité du lieu de l'attaque. Elle menace d'attaquer le village si les coupables ne sont pas identifiés.



Les autorités et les forces de défense et de sécurité se sont rendues sur les lieux pour s'enquérir de la situation.