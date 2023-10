Tchad : une femme abandonne son bébé sous un rônier à Kelo

Une femme âgée d'une trentaine d'années a récemment donné naissance, et abandonné son nouveau-né sous un rônier.



Cet incident a eu lieu le lundi 16 octobre 2023, dans le quartier Djengreng, situé au 4ème arrondissement de la ville de Kelo, aux alentours de 4 heures du matin. Alerté par la situation, Ndjeramadi Florent, animateur du Programme Intégré de Lutte Contre la Mortalité Infantile et Maternelle (PILC) de Kelo, s'est rapidement rendu sur les lieux.



D'après son témoignage, l'enfant a été découvert avec son placenta, et même son cordon ombilical n'a pas été coupé. Grâce à l'intervention d'une agente de santé, le nouveau-né a été sauvé et emmené à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires, tout en attendant de retrouver sa mère.



La présumée auteure de cet acte a expliqué qu'elle était partie aux alentours de 4 heures pour faire ses besoins dans la brousse et qu'elle avait ressenti des douleurs. Le bébé était alors sorti de manière inattendue, et elle n'avait pas la force de le transporter.



Elle est donc partie à la recherche d'aide. Le point focal de la protection de l'enfance de la Tandjile, Limigue Kimde, a qualifié cet acte d'inhumain et a affirmé qu'il engagerait des poursuites judiciaires à l'encontre de la femme. Il est important de noter que cette femme a déjà donné naissance à sept enfants, et c'est le huitième qu'elle abandonne.



Cette grossesse est le résultat d'une relation avec son beau-frère, après son divorce avec son mari. Actuellement, la mère et le bébé se trouvent tous les deux à la maternité de l'hôpital de Kelo.