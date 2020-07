Tchad : une femme accouche de triplés à l'hôpital de Pala

Une femme, la nommée Arguimi, a donné naissance à des triplés à l'hôpital provincial de Pala, dans la nuit du vendredi 10 juillet 2020.



Selon le surveillant de l'unité du service de la maternité de l'hôpital de Pala, Kalko Job, la mère a été référé du centre de santé de Vrilao, dans le canton Doué, sous-préfecture de Lamé, ce vendredi vers 15 heures.



L'accouchement a débuté à 19 heures avec l'arrivée au monde du premier enfant qui pèse 2,2 Kg. 15 minutes plus tard, le deuxième enfant est né, pesant 2 Kg. Le troisième enfant est né quelques minutes plus tard. Il pèse 2,1 kg.



La maman et ses enfants sont en observation à la maternité dudit hôpital.



"Ils se portent bien", confirme à Alwihda Info le surveillant du service de la maternité de Pala, Kalko Job, tout en lançant un SOS aux personnes de bonne volonté afin de voler au secours de ces triplés du village Vrilao.