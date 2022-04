Tchad : une femme affirme avoir été torturée par la sœur du PCMT

Amné Mahamat Adam, une jeune femme âgée d'une trentaine d'années, affirme avoir été torturée par Yasmine Idriss Deby, fille du défunt président Idriss Deby et soeur de l'actuel président du Conseil militaire de transition.



D'après le témoignage de la victime à Alwihda Info, Yasmine Idriss Deby et ses complices ont invité Amné Mahamat Adam à se rendre à un domicile pour discuter d'affaires qu'elles entretiennent habituellement.



À la suite d'une mésentente, Yasmine a fermé la porte avec un cadenas et s'est mise à fouetter et torturer Amné, en présence de ses amies complices.



Selon la victime, Yasmine l'a menacé de mort si elle révèle l'acte de torture qu'elle a subi.



Le lendemain des faits, Amné a reçu un appel de son bourreau lui demandant de ne rien divulguer à ses parents. Amné affirme qu'elle n'a pas encore révélé l'affaire à ses parents mais qu'elle compte le faire.



Le certificat médical établi par un hôpital de la capitale mentionne deux semaines d'incapacité de travail.