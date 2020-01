Tchad : une femme dans un état critique après une tentative de suicide à Goz Beida

Fait divers. Une femme a tenté de se donner la mort hier soir à Goz Beida, après une dispute avec son mari. Elle a été admise dans un état critique à l'hôpital provincial de Goz Beida.



Vers 19 heures, une dispute a éclaté entre le couple au domicile familial. Prise de colère, la femme a quitté le domicile, après avoir cassé plusieurs objets. Son mari s'est aussitôt mis à sa recherche et a prévenu la police pour tenter d'intercepter la femme.



Elle n'est retournée au domicile que vers minuit, avec une bouteille d'essence et des allumettes.



La femme s'est aspergée d'essence et a mis le feu sur elle, tandis que les flammes se sont propagées à l'habitation. Le mari qui a tenté de la secourir, a été légèrement blessé.