Tchad : une femme de 22 ans arrêtée pour avoir enterré son fœtus

En bref. Après un temps d'accalmie, le phénomène d'avortement clandestin refait surface dans la Tandjilé. Le dernier cas enregistré, celui d'une fille-mère âgée de 22 ans, à Doumougou dans le canton Soumraye. Elle a avorté volontairement et a enterré le fœtus d'environ six mois sous terre.



Interrogée, la présumée auteure a reconnu les faits et a regretté l'acte commis. Elle est actuellement à la brigade de recherche de Laï pour les besoins d'enquête.