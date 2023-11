Tchad : une femme engagée promue au grade de commissaire de police dans la Tandjilé Ouest

La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux officiers de police, de gendarmerie, et de la nomade, ainsi que des chefs des services civils et les parents de DIMOUNA. Lors de la cérémonie, le préfet a apposé les quatre barrettes symbolisant son nouveau grade, après la lecture du décret par l'inspecteur de police Kassyem Yodi. Le général Doud Souleymane Ousmane a encouragé la nouvelle commissaire de police à servir la nation avec citoyenneté.



Très émue, la désormais commissaire de police 1er échelon, qui est également commandante de la police, a exprimé sa gratitude envers ses supérieurs pour la confiance placée en elle. Elle a promis de servir le pays avec un dévouement sans faille. La cérémonie s'est conclue par une photo de famille et les encouragements chaleureux de ses collègues.