Tchad : une femme perd la vie dans un tragique accident de circulation à N'Djamena

Un tragique accident de circulation s'est produit jeudi soir au rond point Goudji barrière à N'Djamena.



Un motocycliste transportant sa femme s'est fait percuté violemment par un véhicule de type 4x4 pick-up en provenance du centre-ville, selon des informations recueillies sur place par Alwihda Info.



Le conducteur de la moto a été transporté à l'hôpital dans un état grave, après le constat de la police. La passagère a rendu l'âme sur place. Son corps a été déposé à la morgue.



Au Tchad, les accidents de circulation font chaque jour plus de sept morts et des dizaines d'autres blessés, selon les chiffres du ministère des Infrastructures et des Transports. Les blessés qui affluent vers les hôpitaux succombent à leurs blessures dans une proportion de plus de 60%.