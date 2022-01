Tchad : une femme tuée à coups de bâton par sa coépouse dans le Lac-Léré

La victime a été abattue froidement par sa coépouse dans le village Zagueré dans le département de Lac-Léré, province du Mayo Kebbi Ouest.



Tout porte à croire que c'est la jalousie entre la victime défunte et sa coépouse qui est à l'origine de ce crime perpétré avec un bâton par une femme sur une autre en plein jour de fête. Le drame s'est déroulé après une dispute entre les deux femmes, rapporte des sources.



La dame auteure présumée coupable de l'acte est mise aux arrêts à la gendarmerie de Léré. La défunte est âgée de plus d'une quarantaine d'années et laisse derrière elle une dizaine d'orphelins.



À la veille de la fête de la Saint Sylvestre, un autre cas d'assassinat s'est produit également dans la ville de Pala un peu tard la nuit. C'est celui d'un jeune homme d'une vingtaine d'années (petit-fils du maire de la ville de Pala) qui a trouvé la mort suite à des blessures mortelles à coups de couteaux.



Malgré la décision des autorités communales limitant les heures d'ouverture et de fermeture des bars, des restaurants et autres débits de boissons dans la ville de Pala, l'insécurité règne toujours.