Tchad : une femme tuée lors d'une altercation à Klessoum

Une violente bagarre a éclaté ce matin du 17 mars à Klessoum, entraînant la mort d'une femme et la grave blessure d'une autre personne. Selon les témoins, la dispute a rapidement dégénéré en altercation physique, au cours de laquelle la femme a été poignardée et a succombé à ses blessures sur place. L'autre personne impliquée dans la bagarre a été gravement blessée et est actuellement dans un état critique.



La situation a nécessité l'intervention rapide des gendarmes de Loumia et de Klessoum, qui ont réussi à calmer les esprits et à sécuriser la zone. Les enquêteurs ont depuis procédé aux premières constatations et interrogé les témoins de la scène pour tenter de comprendre les circonstances exactes de l'altercation.