Tchad : une fête de Tabaski hors de portée pour certains fidèles à Mao

Il est rare de trouver un bélier à 25 000 FCFA, et il faut désormais débourser entre 50 000 FCFA et 125 000 FCFA, voire même jusqu'à 150 000 FCFA. Ces prix exorbitants rendent les béliers inaccessibles pour de nombreux fidèles.



Selon les vendeurs de béliers, cette flambée des prix est due à plusieurs facteurs, notamment la pénurie d'herbes et le retard de la saison des pluies. Ces conditions ont entraîné une baisse de la disponibilité des béliers sur le marché, ce qui a provoqué une augmentation significative de leur valeur marchande.



Cette situation préoccupe de nombreux fidèles qui, traditionnellement, achètent un bélier pour le sacrifice rituel de la fête de Tabaski. Ces prix élevés rendent difficile l'accomplissement de cette pratique religieuse pour ceux qui sont confrontés à des contraintes financières.



Face à cette réalité, certains fidèles expriment leur déception et leur frustration quant à l'inaccessibilité des béliers à des prix raisonnables. Ils appellent les autorités compétentes à prendre des mesures pour atténuer cette flambée des prix et rendre les béliers plus abordables pour les fidèles.



La fête de Tabaski est une célébration importante dans laquelle les musulmans sacrifient un animal, généralement un mouton ou un bélier, pour commémorer le sacrifice d'Abraham. C'est une tradition profondément ancrée dans la pratique religieuse et culturelle de la communauté musulmane.