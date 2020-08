Tchad : une fête de l'Indépendance "dans un contexte grave"

Le président du Parti Réformiste, Yacine Abderamane Sakine, a déclaré lundi que "la cohésion entre la population et le vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix sont dangereusement menacés", estimant que la fête de l'indépendance se déroulera "dans un contexte grave, particulièrement marqué par le violence et l'insécurité."



Il a pointé du doigt "le régime corrompu du MPS" qui, "au lieu de cultiver la paix, l'amour, le pardon, la réconciliation et la joie au sein de la société, passe malheureusement toutes son temps à manipuler et diviser les tchadiens. Raison pour laquelle, nous devons en tant que patriotes assumer notre responsabilité."



Yacine Abderamane Sakine a alerté l'opinion et les autorités sur des pratiques malsaines et a appelé à des solutions adaptées. Le Parti réformiste "reste et restera convaincu qu'une sortie de la crise dramatique dans laquelle le pays est plongé, passe forcément par la dialogue sincère, global, inclusif, dynamique et transparent avec l'ensemble des forces vives la nation", a-t-il dit.



Selon lui, pour un élan national, il faut une communion et une dynamique qui implique un dépassement et une convergence de toutes les initiatives afin de réussir le plus important : "retrouver notre honneur, notre fierté, et notre dignité, en tant que pays unifié, en tant que État fort et harmonieux en tant que nation prospère et solidaire."



"Notre combat commun et légitime doit être celui en faveur de notre pays, celui de son développement durable afin de léguer aux générations futures un Tchad viable, crédible et respecté. Nous pouvons et nous devons le mener."



Le président du Parti réformiste a adressé une bonne fête de l'indépendance à la population et s'est incliné à la mémoire des victimes de cette situation qu'il juge "absurde et inacceptable."