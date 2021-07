Tchad : une feuille de route de 4228 milliards Fcfa pour assurer la transition

Les actions prioritaires du gouvernement de transition recensées auprès des institutions et départements ministériels se chiffrent à 543, pour un coût global de 4228, 25 milliards de F Cfa.



Sur ce montant 2486,20 milliards de F Cfa sont potentiellement acquis et 1742,05 milliards de F Cfa restent à rechercher. À cela, il faut ajouter les dépenses des organes de Transition (Présidence du Conseil militaire de transition, Primature et Conseil national de transition), qui s’élèvent à 40 milliards de F Cfa. Tels sont les chiffres émanant de la synthèse du document de la feuille de route du gouvernement de transition.



On note quatre axes de répartition des actions de transition. Il s’agit de l’axe relatif à la relance économique et amélioration des conditions de vie, représentant 79% du coût global de la feuille de route.



Ensuite le renforcement de la sécurité et de la défense, occupant 12,9%. Puis, le renforcement de la bonne gouvernance de l’Etat de droit, pour 4,1% du coût global. Enfin, vient l’axe de l’organisation du dialogue, consolidation de la paix sociale et de l’unité nationale, avec 3,5% du coût global de cette feuille de route.



Les principaux axes du document de la feuille de route ont pour objectif global d’assurer la continuité de l’Etat et de mettre en œuvre les actions de la transition.