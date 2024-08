Tchad : une feuille de route pour intégrer la médecine traditionnelle dans le système de santé

Dans son discours d'ouverture, le directeur général adjoint de l'Institut de Recherche en Écologie et Développement (IRED), Dr Ngandolo Bongo Naré Richard, a souligné l'importance de cette convention. "Elle vise à établir une collaboration étroite et plus confiante dans le développement et l'amélioration de la médecine traditionnelle, ainsi que dans la recherche et l'échange d'informations scientifiques sur les plantes médicinales", a-t-il déclaré. Dr Naré Richard a insisté sur la nécessité de valoriser et préserver ces pratiques traditionnelles tout en les intégrant harmonieusement dans le système de santé moderne du Tchad.



Le directeur général du CNRD, Pr Mahamoud Youssouf Khayal, a rappelé l'importance de la médecine traditionnelle pour de nombreuses populations. "Selon l'OMS, 80% des populations des pays en développement dépendent de la médecine traditionnelle", a-t-il souligné. Le gouvernement tchadien, conscient de la nécessité de fournir des soins de santé efficaces et accessibles, a entrepris depuis plusieurs années d'intégrer cette connaissance empirique dans le système national de santé.



Le CNRD, en tant qu'institution de recherche, s'efforce de promouvoir la médecine traditionnelle au Tchad en mettant l'accent sur la formation et la recherche. Pr Khayal a affirmé que la médecine traditionnelle occupe une place importante dans le pays et que son développement est crucial pour améliorer l'accès aux soins.



La directrice générale de la pharmacie du médicament et des laboratoires, Dr Ngabere Colette, a mis en lumière les efforts déployés pour soutenir la médecine traditionnelle. Elle a mentionné la ratification de plusieurs accords internationaux et l'instauration de réunions mensuelles avec toutes les organisations promotrices de la médecine traditionnelle au Tchad.



L'élaboration de la feuille de route, selon Dr Colette, permettra de définir des actions précises et pertinentes pour une médecine traditionnelle sûre et efficace. Cette intégration dans le système de santé national contribuera à la mise en œuvre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS4) et à la réalisation de la couverture santé universelle. Elle jouera également un rôle clé dans l'atteinte des objectifs de développement durable liés à la santé et au développement socioéconomique du Tchad.



L'atelier de validation de la feuille de route pour la médecine traditionnelle représente un pas important vers un système de santé plus inclusif et respectueux des pratiques traditionnelles, en offrant des solutions de soins de santé diversifiées et accessibles à tous les citoyens tchadiens.