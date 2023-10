Tchad : une fillette de 8 ans perd la vie en tombant dans un puits à Kelo

Les puits à ciel ouvert restent une source d'eau essentielle dans de nombreuses villes et villages, mais ils peuvent également représenter un danger, en particulier pour les enfants. Le jeudi 12 octobre 2023, dans le quartier Debreng 2, situé dans le 1er arrondissement de Kelo, une fillette âgée d'environ 8 ans a glissé dans un puits familial.



La tragédie s'est produite alors que la fillette tentait de puiser de l'eau dans le puits, pendant que sa mère et ses frères se trouvaient à l'intérieur de leur maison. Au moment où la mère a réalisé la disparition de sa fille, elle a immédiatement alerté les voisins et les membres de la famille. Malheureusement, malgré les efforts déployés, ils n'ont pas pu sauver la fillette.



La police locale a été informée de la situation et est rapidement intervenue. Lorsqu'ils ont extrait le corps de la fillette du puits, il était déjà trop tard. Une enquête préliminaire a été menée, et les autorités ont ordonné l'inhumation du corps de la jeune victime.