Tchad : une formation des directeurs d'écoles de zones des crises humanitaires lancée à Am-Timan

L'Inspection départementale de l'éducation Nationale (IDEN) du Bahr-Azoum organise depuis ce mardi 3 décembre, un atelier de formation destiné aux directeurs d'écoles des zones affectées par les crises humanitaires.



Ils sont au total 15 directeurs et directrices d'écoles dont quatre venus du département de Haraze-Mangueigne et 11 du département de Bahr-Azoum, à prendre part à cette formation de renforcement des capacités qui est organisée au sein de l'École Régionale "Centre A" d'Am-Timan.



"La gouvernance administrative de l'école, l'éducation à la citoyenneté et la culture de la paix", c'est le thème de cet atelier prévu du 3 au 6 décembre. L'atelier a été organisé par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers.



Dans son intervention, le chef de service éducation en situation d'urgence de la Direction de la promotion civique du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, par ailleurs chef de mission, Ousmane Abdoulaye Sabre, a précisé que le thème de cet atelier constitue un souci majeur du gouvernement. C'est pourquoi il veut l'intégrer dans les écoles.



Ouvrant officiellement l'atelier de formation, l'Inspecteur départemental de l'éducation nationale du Bahr-Azoum, Abakar Sidick Bakari, souligne que l'organisation de cette formation, répond à un impératif : celui de renforcer périodiquement les compétences des directeurs et directrices d'écoles.



Par ailleurs, il exhorte les participants d'être attentifs et assidus à cette formation, avant d'espérer que cet atelier permettra de consolider davantage leurs connaissances grâce aux outils qu'ils vont acquérir.